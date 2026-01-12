- Прирост
Всего трейдов:
1 466
Прибыльных трейдов:
847 (57.77%)
Убыточных трейдов:
619 (42.22%)
Лучший трейд:
240.04 USD
Худший трейд:
-117.66 USD
Общая прибыль:
4 813.49 USD (220 195 pips)
Общий убыток:
-3 384.59 USD (198 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
128 (431.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
431.73 USD (128)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
838 (57.16%)
Коротких трейдов:
628 (42.84%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
5.68 USD
Средний убыток:
-5.47 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-57.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-214.53 USD (6)
Прирост в месяц:
265.69%
Годовой прогноз:
3 223.66%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.40 USD
Максимальная:
811.99 USD (59.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.96% (811.99 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|1260
|US30.m
|58
|NAS100.m
|57
|GBPJPY
|44
|USOilSpot.m
|18
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|8
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|CHFJPY
|1
|BTCUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|1.7K
|US30.m
|-93
|NAS100.m
|-160
|GBPJPY
|-88
|USOilSpot.m
|51
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|27
|GBPAUD
|-8
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-2
|XAUUSD
|-1
|CHFJPY
|-13
|BTCUSD.m
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|40K
|US30.m
|-5.7K
|NAS100.m
|-11K
|GBPJPY
|-3.3K
|USOilSpot.m
|2.4K
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|510
|GBPAUD
|-160
|EURJPY
|-8
|USDCHF
|-130
|XAUUSD
|-65
|CHFJPY
|-995
|BTCUSD.m
|193
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +240.04 USD
Худший трейд: -118 USD
Макс. серия выигрышей: 128
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +431.73 USD
Макс. убыток в серии: -57.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AAAFx-FX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.04 × 26
|
ICMarkets-Live16
|0.19 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.58 × 19
|
Coinexx-Live
|0.59 × 17
|
RoboForex-ECN-2
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.83 × 6
|
MocazFinancial-Live
|1.00 × 12
|
ScopeMarkets-Live
|1.00 × 2
|
GlobePro-REAL
|1.00 × 16
|
FXChoice-Pro Live
|3.22 × 90
|
SwissquoteLtd-Live
|3.67 × 12
|
Pepperstone-Edge05
|3.84 × 19
|
FxPro.com-Real05
|5.76 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|6.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 4
|6.71 × 14
|
XMGlobal-Real 41
|6.75 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|6.91 × 81
|
BDSwissGlobal-Real01
|9.00 × 1
|
FBS-Real-6
|20.00 × 1
I’ve been trading for over 15 years and specialize mainly in gold trading. My strategy is based on the daily/weekly trend and I typically take short trades that usually last a few hours. Trading is done manually, and I achieve above-average returns. For the launch, the price will be $45 per month for the next two months.
Нет отзывов