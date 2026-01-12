СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Eliezer keinan
Eliezer Keinan

Eliezer keinan

Eliezer Keinan
0 отзывов
104 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 53%
AAAFx-FX-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 466
Прибыльных трейдов:
847 (57.77%)
Убыточных трейдов:
619 (42.22%)
Лучший трейд:
240.04 USD
Худший трейд:
-117.66 USD
Общая прибыль:
4 813.49 USD (220 195 pips)
Общий убыток:
-3 384.59 USD (198 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
128 (431.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
431.73 USD (128)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
838 (57.16%)
Коротких трейдов:
628 (42.84%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
5.68 USD
Средний убыток:
-5.47 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-57.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-214.53 USD (6)
Прирост в месяц:
265.69%
Годовой прогноз:
3 223.66%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.40 USD
Максимальная:
811.99 USD (59.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.96% (811.99 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 1260
US30.m 58
NAS100.m 57
GBPJPY 44
USOilSpot.m 18
EURUSD 12
GBPUSD 8
GBPAUD 4
EURJPY 1
USDCHF 1
XAUUSD 1
CHFJPY 1
BTCUSD.m 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 1.7K
US30.m -93
NAS100.m -160
GBPJPY -88
USOilSpot.m 51
EURUSD 2
GBPUSD 27
GBPAUD -8
EURJPY 0
USDCHF -2
XAUUSD -1
CHFJPY -13
BTCUSD.m -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 40K
US30.m -5.7K
NAS100.m -11K
GBPJPY -3.3K
USOilSpot.m 2.4K
EURUSD -7
GBPUSD 510
GBPAUD -160
EURJPY -8
USDCHF -130
XAUUSD -65
CHFJPY -995
BTCUSD.m 193
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +240.04 USD
Худший трейд: -118 USD
Макс. серия выигрышей: 128
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +431.73 USD
Макс. убыток в серии: -57.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AAAFx-FX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-01
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.04 × 26
ICMarkets-Live16
0.19 × 26
Tickmill-Live09
0.58 × 19
Coinexx-Live
0.59 × 17
RoboForex-ECN-2
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.83 × 6
MocazFinancial-Live
1.00 × 12
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
GlobePro-REAL
1.00 × 16
FXChoice-Pro Live
3.22 × 90
SwissquoteLtd-Live
3.67 × 12
Pepperstone-Edge05
3.84 × 19
FxPro.com-Real05
5.76 × 226
ICMarketsSC-Live24
6.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
6.71 × 14
XMGlobal-Real 41
6.75 × 12
EightcapLtd-Real-4
6.91 × 81
BDSwissGlobal-Real01
9.00 × 1
FBS-Real-6
20.00 × 1
еще 1...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

I’ve been trading for over 15 years and specialize mainly in gold trading. My strategy is based on the daily/weekly trend and I typically take short trades that usually last a few hours. Trading is done manually, and I achieve above-average returns. For the launch, the price will be $45 per month for the next two months.


Нет отзывов
2026.01.12 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 725 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 13:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 13:58
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика