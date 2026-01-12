- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
19 (57.57%)
Убыточных трейдов:
14 (42.42%)
Лучший трейд:
20.65 USD
Худший трейд:
-24.60 USD
Общая прибыль:
193.76 USD (17 713 pips)
Общий убыток:
-90.48 USD (5 424 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (155.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.22 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
97.96%
Макс. загрузка депозита:
179.44%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
22 (66.67%)
Коротких трейдов:
11 (33.33%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
10.20 USD
Средний убыток:
-6.46 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-83.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-83.38 USD (13)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.04 USD
Максимальная:
84.94 USD (63.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.65% (85.36 USD)
По эквити:
27.24% (13.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|29
|GBPUSD.r
|2
|EURUSD.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|121
|GBPUSD.r
|-10
|EURUSD.r
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|13K
|GBPUSD.r
|-196
|EURUSD.r
|-109
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.65 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +155.22 USD
Макс. убыток в серии: -83.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Xauusd and major forex mostly
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
38 USD в месяц
105%
0
0
USD
USD
201
USD
USD
1
0%
33
57%
98%
2.14
3.13
USD
USD
64%
1:500