Mariia Shelest

Golden days

Mariia Shelest
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2026 105%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
19 (57.57%)
Убыточных трейдов:
14 (42.42%)
Лучший трейд:
20.65 USD
Худший трейд:
-24.60 USD
Общая прибыль:
193.76 USD (17 713 pips)
Общий убыток:
-90.48 USD (5 424 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (155.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.22 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
97.96%
Макс. загрузка депозита:
179.44%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
22 (66.67%)
Коротких трейдов:
11 (33.33%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
10.20 USD
Средний убыток:
-6.46 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-83.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-83.38 USD (13)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.04 USD
Максимальная:
84.94 USD (63.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.65% (85.36 USD)
По эквити:
27.24% (13.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 29
GBPUSD.r 2
EURUSD.r 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 121
GBPUSD.r -10
EURUSD.r -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 13K
GBPUSD.r -196
EURUSD.r -109
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.65 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +155.22 USD
Макс. убыток в серии: -83.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Xauusd and major forex mostly
Нет отзывов
2026.01.12 12:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 12:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
