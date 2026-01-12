СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLDANGEL 200
Dwi Tjahjono

GOLDANGEL 200

Dwi Tjahjono
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
112 (78.32%)
Убыточных трейдов:
31 (21.68%)
Лучший трейд:
26.52 USD
Худший трейд:
-59.29 USD
Общая прибыль:
230.16 USD (23 408 pips)
Общий убыток:
-274.23 USD (26 701 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (33.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.41 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
30.37%
Макс. загрузка депозита:
23.07%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
50 (34.97%)
Коротких трейдов:
93 (65.03%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.31 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-8.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.29 USD (1)
Прирост в месяц:
-75.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.85 USD
Максимальная:
83.16 USD (101.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.12% (83.16 USD)
По эквити:
1.84% (3.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -44
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.52 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.36 USD
Макс. убыток в серии: -39.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
еще 94...
Нет отзывов
2026.01.12 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDANGEL 200
30 USD в месяц
-72%
0
0
USD
204
USD
11
0%
143
78%
30%
0.83
-0.31
USD
81%
1:100
