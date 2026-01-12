- Прирост
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
112 (78.32%)
Убыточных трейдов:
31 (21.68%)
Лучший трейд:
26.52 USD
Худший трейд:
-59.29 USD
Общая прибыль:
230.16 USD (23 408 pips)
Общий убыток:
-274.23 USD (26 701 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (33.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.41 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
30.37%
Макс. загрузка депозита:
23.07%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
50 (34.97%)
Коротких трейдов:
93 (65.03%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.31 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-8.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.29 USD (1)
Прирост в месяц:
-75.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.85 USD
Максимальная:
83.16 USD (101.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.12% (83.16 USD)
По эквити:
1.84% (3.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-44
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.52 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.36 USD
Макс. убыток в серии: -39.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-72%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
11
0%
143
78%
30%
0.83
-0.31
USD
USD
81%
1:100