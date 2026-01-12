- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
8.07 USD
Худший трейд:
-1.97 USD
Общая прибыль:
22.47 USD (1 706 pips)
Общий убыток:
-4.25 USD (422 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (14.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.40 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
72.35%
Макс. загрузка депозита:
259.76%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
7.99
Длинных трейдов:
2 (25.00%)
Коротких трейдов:
6 (75.00%)
Профит фактор:
5.29
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
4.49 USD
Средний убыток:
-1.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.28 USD (2)
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.28 USD (2.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (1.97 USD)
По эквити:
76.52% (45.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
