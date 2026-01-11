- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
26 (76.47%)
Убыточных трейдов:
8 (23.53%)
Лучший трейд:
64.44 USD
Худший трейд:
-17.37 USD
Общая прибыль:
472.68 USD (38 822 pips)
Общий убыток:
-88.96 USD (8 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (85.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
372.71 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
22.53%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
6.01
Длинных трейдов:
26 (76.47%)
Коротких трейдов:
8 (23.53%)
Профит фактор:
5.31
Мат. ожидание:
11.29 USD
Средняя прибыль:
18.18 USD
Средний убыток:
-11.12 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.05 USD (3)
Прирост в месяц:
57.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.88 USD
Максимальная:
63.88 USD (9.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.64% (63.88 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|384
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +64.44 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +85.18 USD
Макс. убыток в серии: -50.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов