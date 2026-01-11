СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Fighting USD
Samarthan Bidari

Gold Fighting USD

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 58%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
26 (76.47%)
Убыточных трейдов:
8 (23.53%)
Лучший трейд:
64.44 USD
Худший трейд:
-17.37 USD
Общая прибыль:
472.68 USD (38 822 pips)
Общий убыток:
-88.96 USD (8 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (85.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
372.71 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
22.53%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
6.01
Длинных трейдов:
26 (76.47%)
Коротких трейдов:
8 (23.53%)
Профит фактор:
5.31
Мат. ожидание:
11.29 USD
Средняя прибыль:
18.18 USD
Средний убыток:
-11.12 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.05 USD (3)
Прирост в месяц:
57.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.88 USD
Максимальная:
63.88 USD (9.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.64% (63.88 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp 384
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +64.44 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +85.18 USD
Макс. убыток в серии: -50.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 02:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 00:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 00:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
