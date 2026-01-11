СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Manika Absolute Resolve
Mehdi Masoudi

Manika Absolute Resolve

Mehdi Masoudi
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -57%
FxPro-MT5 Live02
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
366
Прибыльных трейдов:
249 (68.03%)
Убыточных трейдов:
117 (31.97%)
Лучший трейд:
13.89 USD
Худший трейд:
-34.03 USD
Общая прибыль:
418.61 USD (40 256 pips)
Общий убыток:
-502.07 USD (46 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (22.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.18 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
38.78%
Макс. загрузка депозита:
43.21%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
367
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.66
Длинных трейдов:
185 (50.55%)
Коротких трейдов:
181 (49.45%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
1.68 USD
Средний убыток:
-4.29 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-13.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.03 USD (1)
Прирост в месяц:
-56.58%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.18 USD
Максимальная:
125.63 USD (100.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.00% (125.71 USD)
По эквити:
5.32% (10.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 366
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD -83
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.89 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.34 USD
Макс. убыток в серии: -13.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Manika Absolute Resolve Live Signal

GOLD Only

Нет отзывов
2026.01.12 00:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 00:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 00:15
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Manika Absolute Resolve
30 USD в месяц
-57%
0
0
USD
187
USD
1
88%
366
68%
39%
0.83
-0.23
USD
68%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.