Всего трейдов:
366
Прибыльных трейдов:
249 (68.03%)
Убыточных трейдов:
117 (31.97%)
Лучший трейд:
13.89 USD
Худший трейд:
-34.03 USD
Общая прибыль:
418.61 USD (40 256 pips)
Общий убыток:
-502.07 USD (46 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (22.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.18 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
38.78%
Макс. загрузка депозита:
43.21%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
367
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.66
Длинных трейдов:
185 (50.55%)
Коротких трейдов:
181 (49.45%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
1.68 USD
Средний убыток:
-4.29 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-13.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.03 USD (1)
Прирост в месяц:
-56.58%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.18 USD
Максимальная:
125.63 USD (100.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.00% (125.71 USD)
По эквити:
5.32% (10.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|366
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|-83
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +13.89 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.34 USD
Макс. убыток в серии: -13.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Manika Absolute Resolve Live Signal
GOLD Only
Нет отзывов
