Nguyen Hong Thai Pham

P THAI CAPITAL

Nguyen Hong Thai Pham
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
17 (80.95%)
Убыточных трейдов:
4 (19.05%)
Лучший трейд:
32.12 USD
Худший трейд:
-8.35 USD
Общая прибыль:
118.21 USD (103 309 pips)
Общий убыток:
-25.35 USD (25 354 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (117.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.67 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.46
Длинных трейдов:
5 (23.81%)
Коротких трейдов:
16 (76.19%)
Профит фактор:
4.66
Мат. ожидание:
4.42 USD
Средняя прибыль:
6.95 USD
Средний убыток:
-6.34 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-17.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.00 USD (3)
Прирост в месяц:
93.07%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.81 USD
Максимальная:
17.00 USD (8.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 14
EURUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 91
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 78K
EURUSD 201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.12 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +117.67 USD
Макс. убыток в серии: -17.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
87.00 × 1
iron discipline!


Нет отзывов
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
