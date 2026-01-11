СигналыРазделы
Inyoman Adi Sastrawan

PhoenixGold

Inyoman Adi Sastrawan
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
119 (79.33%)
Убыточных трейдов:
31 (20.67%)
Лучший трейд:
5.86 USD
Худший трейд:
-23.60 USD
Общая прибыль:
145.96 USD (8 774 pips)
Общий убыток:
-151.54 USD (8 648 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (19.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.35 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
150
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
100 (66.67%)
Коротких трейдов:
50 (33.33%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
1.23 USD
Средний убыток:
-4.89 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.60 USD (1)
Прирост в месяц:
13.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.86 USD
Максимальная:
66.48 USD (121.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.03% (66.48 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 126
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.86 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.35 USD
Макс. убыток в серии: -0.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
еще 94...
This signal is generated by a rule-based Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold), with a focus on risk management, volatility control, and disciplined execution.

The system uses multi-timeframe trend confirmation and pending order execution to trade selectively. Trading activity may be reduced or paused during extreme market volatility.

The EA does not use martingale or grid strategies and applies strict risk and exposure limits. Open trades are managed automatically to protect capital.

⚠️ Trading Gold involves high risk. Past performance does not guarantee future results.


Нет отзывов
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.11 08:05
A large drawdown may occur on the account again
