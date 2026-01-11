СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BUMBLEBEE
German Gallardo

BUMBLEBEE

German Gallardo
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
11 (47.82%)
Убыточных трейдов:
12 (52.17%)
Лучший трейд:
1.51 EUR
Худший трейд:
-1.42 EUR
Общая прибыль:
9.47 EUR (85 550 pips)
Общий убыток:
-7.55 EUR (66 400 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.71 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
120.25%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
15 (65.22%)
Коротких трейдов:
8 (34.78%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.08 EUR
Средняя прибыль:
0.86 EUR
Средний убыток:
-0.63 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-4.24 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4.24 EUR (6)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.24 EUR
Максимальная:
4.24 EUR (42.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.40% (4.24 EUR)
По эквити:
45.72% (5.45 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.51 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +2.52 EUR
Макс. убыток в серии: -4.24 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 62
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real33
0.41 × 49
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
еще 1...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BUMBLEBEE
35 USD в месяц
19%
0
0
USD
5
EUR
1
0%
23
47%
100%
1.25
0.08
EUR
46%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.