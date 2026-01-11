- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
11 (47.82%)
Убыточных трейдов:
12 (52.17%)
Лучший трейд:
1.51 EUR
Худший трейд:
-1.42 EUR
Общая прибыль:
9.47 EUR (85 550 pips)
Общий убыток:
-7.55 EUR (66 400 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.71 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
120.25%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
15 (65.22%)
Коротких трейдов:
8 (34.78%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.08 EUR
Средняя прибыль:
0.86 EUR
Средний убыток:
-0.63 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-4.24 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4.24 EUR (6)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.24 EUR
Максимальная:
4.24 EUR (42.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.40% (4.24 EUR)
По эквити:
45.72% (5.45 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.51 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +2.52 EUR
Макс. убыток в серии: -4.24 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 62
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real33
|0.41 × 49
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
5
EUR
EUR
1
0%
23
47%
100%
1.25
0.08
EUR
EUR
46%
1:500