СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Setelancuan
Muhammad Ali S E

Setelancuan

Muhammad Ali S E
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
DanaGlobal-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
5.23 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
9.16 USD (915 pips)
Общий убыток:
-0.75 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (9.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
56.07
Длинных трейдов:
4 (80.00%)
Коротких трейдов:
1 (20.00%)
Профит фактор:
12.21
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
1.83 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
20.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
0.15 USD (1.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETCUSD 1
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETCUSD 142
XAUUSD 773
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.23 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +9.16 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DanaGlobal-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Paid signal: some information is available for Subscribers only.
Нет отзывов
2026.01.11 01:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.11 00:44 2026.01.11 00:44:58  

Wellcome Setelan Cuan Signal Trader Copy

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика