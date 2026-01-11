- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
5.23 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
9.16 USD (915 pips)
Общий убыток:
-0.75 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (9.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
56.07
Длинных трейдов:
4 (80.00%)
Коротких трейдов:
1 (20.00%)
Профит фактор:
12.21
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
1.83 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
20.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
0.15 USD (1.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETCUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETCUSD
|142
|XAUUSD
|773
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.23 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +9.16 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DanaGlobal-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Paid signal: some information is available for Subscribers only.
Нет отзывов
Wellcome Setelan Cuan Signal Trader Copy