Edirin Meshu

FIREBLOOD EA

Edirin Meshu
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
13 (38.23%)
Убыточных трейдов:
21 (61.76%)
Лучший трейд:
24.24 USD
Худший трейд:
-13.96 USD
Общая прибыль:
77.35 USD (48 832 pips)
Общий убыток:
-88.61 USD (77 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (42.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.73 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
31 (91.18%)
Коротких трейдов:
3 (8.82%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
5.95 USD
Средний убыток:
-4.22 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-41.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.67 USD (11)
Прирост в месяц:
-9.68%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.03 USD
Максимальная:
50.72 USD (82.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.24 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +42.73 USD
Макс. убыток в серии: -41.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\

Key highlights:

  • Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
  • Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
  • Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
  • Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
  • Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
  • Low spread ECN broker, VPS 24/5

Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.

Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.

Join the winners. Stack smart. What color is your Bugatti gonna be? 💰🔥


2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
