- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
13 (38.23%)
Убыточных трейдов:
21 (61.76%)
Лучший трейд:
24.24 USD
Худший трейд:
-13.96 USD
Общая прибыль:
77.35 USD (48 832 pips)
Общий убыток:
-88.61 USD (77 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (42.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.73 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
31 (91.18%)
Коротких трейдов:
3 (8.82%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
5.95 USD
Средний убыток:
-4.22 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-41.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.67 USD (11)
Прирост в месяц:
-9.68%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.03 USD
Максимальная:
50.72 USD (82.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.24 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +42.73 USD
Макс. убыток в серии: -41.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\
Key highlights:
- Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
- Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
- Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
- Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
- Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
- Low spread ECN broker, VPS 24/5
Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.
Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.
Join the winners. Stack smart. What color is your Bugatti gonna be? 💰🔥
Нет отзывов