Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
83 (80.58%)
Убыточных трейдов:
20 (19.42%)
Лучший трейд:
27.89 USD
Худший трейд:
-24.95 USD
Общая прибыль:
353.21 USD (445 411 pips)
Общий убыток:
-149.96 USD (97 152 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (67.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.78 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
2.64
Длинных трейдов:
83 (80.58%)
Коротких трейдов:
20 (19.42%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
1.97 USD
Средняя прибыль:
4.26 USD
Средний убыток:
-7.50 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-65.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.06 USD (4)
Прирост в месяц:
992.92%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.22 USD
Максимальная:
77.05 USD (62.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|BTCUSDm
|5
|GBPUSDm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|185
|BTCUSDm
|19
|GBPUSDm
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|161K
|BTCUSDm
|188K
|GBPUSDm
|-24
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +27.89 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +67.56 USD
Макс. убыток в серии: -65.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
