Van Han Ngo

HELLO 2026

Van Han Ngo
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
83 (80.58%)
Убыточных трейдов:
20 (19.42%)
Лучший трейд:
27.89 USD
Худший трейд:
-24.95 USD
Общая прибыль:
353.21 USD (445 411 pips)
Общий убыток:
-149.96 USD (97 152 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (67.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.78 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
2.64
Длинных трейдов:
83 (80.58%)
Коротких трейдов:
20 (19.42%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
1.97 USD
Средняя прибыль:
4.26 USD
Средний убыток:
-7.50 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-65.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.06 USD (4)
Прирост в месяц:
992.92%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.22 USD
Максимальная:
77.05 USD (62.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 97
BTCUSDm 5
GBPUSDm 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 185
BTCUSDm 19
GBPUSDm 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 161K
BTCUSDm 188K
GBPUSDm -24
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.89 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +67.56 USD
Макс. убыток в серии: -65.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hello 2026
Нет отзывов
2026.01.10 15:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 15:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
