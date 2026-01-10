- Прирост
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
23 (31.94%)
Убыточных трейдов:
49 (68.06%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-19.61 USD
Общая прибыль:
122.77 USD (118 997 pips)
Общий убыток:
-322.06 USD (262 443 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (68.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.42 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
115 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
26 (36.11%)
Коротких трейдов:
46 (63.89%)
Профит фактор:
0.38
Мат. ожидание:
-2.77 USD
Средняя прибыль:
5.34 USD
Средний убыток:
-6.57 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-173.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.97 USD (27)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
199.29 USD
Максимальная:
200.97 USD (159.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|T100.ifx_m
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|T100.ifx_m
|-199
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|T100.ifx_m
|-143K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.90 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +68.42 USD
Макс. убыток в серии: -173.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IFXBrokers-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
