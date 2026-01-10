- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
48 (39.34%)
Убыточных трейдов:
74 (60.66%)
Лучший трейд:
4.67 USD
Худший трейд:
-1.74 USD
Общая прибыль:
83.31 USD (592 125 pips)
Общий убыток:
-8.52 USD (31 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (62.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.67 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
122
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
17.52
Длинных трейдов:
70 (57.38%)
Коротких трейдов:
52 (42.62%)
Профит фактор:
9.78
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
1.74 USD
Средний убыток:
-0.12 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-0.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.27 USD (3)
Прирост в месяц:
74.79%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.27 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTECm
|70
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|17
|US30m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTECm
|-2
|XAUUSDm
|16
|BTCUSDm
|61
|US30m
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTECm
|-22K
|XAUUSDm
|16K
|BTCUSDm
|567K
|US30m
|-20
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|8.67 × 18
Нет отзывов