СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Test3
Chupu Lin

Test3

Chupu Lin
0 отзывов
36 недель
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
48 (39.34%)
Убыточных трейдов:
74 (60.66%)
Лучший трейд:
4.67 USD
Худший трейд:
-1.74 USD
Общая прибыль:
83.31 USD (592 125 pips)
Общий убыток:
-8.52 USD (31 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (62.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.67 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
122
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
17.52
Длинных трейдов:
70 (57.38%)
Коротких трейдов:
52 (42.62%)
Профит фактор:
9.78
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
1.74 USD
Средний убыток:
-0.12 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-0.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.27 USD (3)
Прирост в месяц:
74.79%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.27 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTECm 70
XAUUSDm 34
BTCUSDm 17
US30m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTECm -2
XAUUSDm 16
BTCUSDm 61
US30m 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTECm -22K
XAUUSDm 16K
BTCUSDm 567K
US30m -20
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.67 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +62.67 USD
Макс. убыток в серии: -0.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real2
0.00 × 2
Exness-Real28
8.67 × 18
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.10 11:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 11:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика