Сигналы / MetaTrader 5 / Golden Trader
G Golden Akash

Golden Trader

G Golden Akash
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
16 (76.19%)
Убыточных трейдов:
5 (23.81%)
Лучший трейд:
12.10 USD
Худший трейд:
-9.84 USD
Общая прибыль:
44.98 USD (42 377 pips)
Общий убыток:
-22.46 USD (9 006 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (23.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.64 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
21 (100.00%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
-4.49 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.06 USD (2)
Прирост в месяц:
5.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.57 USD
Максимальная:
10.06 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.92% (10.06 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 9
GBPUSDm 7
BTCUSDm 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -6
GBPUSDm 7
BTCUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -781
GBPUSDm 102
BTCUSDm 34K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.10 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.64 USD
Макс. убыток в серии: -10.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
Нет отзывов
2026.01.12 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.10 09:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5.08% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.39% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
