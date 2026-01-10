- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
16 (76.19%)
Убыточных трейдов:
5 (23.81%)
Лучший трейд:
12.10 USD
Худший трейд:
-9.84 USD
Общая прибыль:
44.98 USD (42 377 pips)
Общий убыток:
-22.46 USD (9 006 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (23.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.64 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
21 (100.00%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
-4.49 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.06 USD (2)
Прирост в месяц:
5.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.57 USD
Максимальная:
10.06 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.92% (10.06 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-6
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|21
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-781
|GBPUSDm
|102
|BTCUSDm
|34K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.10 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.64 USD
Макс. убыток в серии: -10.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
