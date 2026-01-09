- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
16 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
8.98 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
34.24 USD (2 125 pips)
Общий убыток:
-0.68 USD
Макс. серия выигрышей:
16 (34.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.24 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
167.80
Длинных трейдов:
1 (6.25%)
Коротких трейдов:
15 (93.75%)
Профит фактор:
50.35
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
2.14 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
109.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
0.20 USD (0.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +8.98 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +34.24 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Aixauea-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
