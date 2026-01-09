СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Big Gold
Kuanysh Zhumagaliyev

Big Gold

Kuanysh Zhumagaliyev
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
103.51 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
161.40 USD (16 178 pips)
Общий убыток:
-0.74 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (161.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
161.40 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.68%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
27 дней
Фактор восстановления:
486.85
Длинных трейдов:
1 (20.00%)
Коротких трейдов:
4 (80.00%)
Профит фактор:
218.11
Мат. ожидание:
32.28 USD
Средняя прибыль:
32.28 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
22.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.33 USD
Максимальная:
0.33 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
52.54% (395.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +103.51 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +161.40 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Only manual trading.
Нет отзывов
2026.01.09 08:33
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 08:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.09 08:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.09 08:33
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика