Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
103.51 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
161.40 USD (16 178 pips)
Общий убыток:
-0.74 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (161.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
161.40 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.68%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
27 дней
Фактор восстановления:
486.85
Длинных трейдов:
1 (20.00%)
Коротких трейдов:
4 (80.00%)
Профит фактор:
218.11
Мат. ожидание:
32.28 USD
Средняя прибыль:
32.28 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
22.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.33 USD
Максимальная:
0.33 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
52.54% (395.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Only manual trading.
Нет отзывов