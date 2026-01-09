СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AT LIFESTYLE 4
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 55%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
18 (78.26%)
Убыточных трейдов:
5 (21.74%)
Лучший трейд:
24.90 USD
Худший трейд:
-34.65 USD
Общая прибыль:
107.13 USD (7 449 pips)
Общий убыток:
-52.63 USD (2 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (20.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.56 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
11.48%
Макс. загрузка депозита:
94.80%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
17 (73.91%)
Коротких трейдов:
6 (26.09%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
2.37 USD
Средняя прибыль:
5.95 USD
Средний убыток:
-10.53 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-46.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.28 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.19 USD
Максимальная:
46.28 USD (38.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.54% (46.28 USD)
По эквити:
4.06% (4.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.90 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +20.09 USD
Макс. убыток в серии: -46.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

NO REVENGE
NO OVERLOT 
NO FULL MARGIN
Нет отзывов
2026.01.09 13:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 09:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 08:33
Share of trading days is too low
2026.01.09 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 07:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 07:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 07:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AT LIFESTYLE 4
30 USD в месяц
55%
0
0
USD
154
USD
1
0%
23
78%
11%
2.03
2.37
USD
39%
1:300
