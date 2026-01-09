- Прирост
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
64 (90.14%)
Убыточных трейдов:
7 (9.86%)
Лучший трейд:
5 005.00 USD
Худший трейд:
-121.50 USD
Общая прибыль:
18 972.06 USD (84 700 pips)
Общий убыток:
-569.20 USD (5 691 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (18 961.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 961.96 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.56%
Макс. загрузка депозита:
0.25%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
32.92
Длинных трейдов:
64 (90.14%)
Коротких трейдов:
7 (9.86%)
Профит фактор:
33.33
Мат. ожидание:
259.20 USD
Средняя прибыль:
296.44 USD
Средний убыток:
-81.31 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-484.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-484.50 USD (4)
Прирост в месяц:
502.63%
Годовой прогноз:
6 098.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
559.10 USD
Максимальная:
559.10 USD (55.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.91% (559.10 USD)
По эквити:
0.06% (5.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|47
|XAGUSD.dmb
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|5.3K
|XAGUSD.dmb
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|53K
|XAGUSD.dmb
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговый сигнал по драгоценным металлам (только BUY).
• Торговля исключительно XAUUSD и XAGUSD
• Только позиции BUY
• Стратегия среднесрочного удержания
• Рекомендуемый минимальный капитал: $10,000
• Целевая доходность: ≥10% в месяц (зависит от рынка)
Сделки могут удерживаться в течение нескольких дней. Подходит для инвесторов, предпочитающих структурированный риск и стратегии, ориентированные на торговлю металлами.
