0 отзывов
Надежность
60 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 179%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
64 (90.14%)
Убыточных трейдов:
7 (9.86%)
Лучший трейд:
5 005.00 USD
Худший трейд:
-121.50 USD
Общая прибыль:
18 972.06 USD (84 700 pips)
Общий убыток:
-569.20 USD (5 691 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (18 961.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 961.96 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.56%
Макс. загрузка депозита:
0.25%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
32.92
Длинных трейдов:
64 (90.14%)
Коротких трейдов:
7 (9.86%)
Профит фактор:
33.33
Мат. ожидание:
259.20 USD
Средняя прибыль:
296.44 USD
Средний убыток:
-81.31 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-484.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-484.50 USD (4)
Прирост в месяц:
502.63%
Годовой прогноз:
6 098.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
559.10 USD
Максимальная:
559.10 USD (55.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.91% (559.10 USD)
По эквити:
0.06% (5.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 47
XAGUSD.dmb 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 5.3K
XAGUSD.dmb 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 53K
XAGUSD.dmb 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 005.00 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +18 961.96 USD
Макс. убыток в серии: -484.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговый сигнал по драгоценным металлам (только BUY).

• Торговля исключительно XAUUSD и XAGUSD
• Только позиции BUY
• Стратегия среднесрочного удержания
• Рекомендуемый минимальный капитал: $10,000
• Целевая доходность: ≥10% в месяц (зависит от рынка)

Сделки могут удерживаться в течение нескольких дней. Подходит для инвесторов, предпочитающих структурированный риск и стратегии, ориентированные на торговлю металлами.
Нет отзывов
2026.01.12 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.25% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.61% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
