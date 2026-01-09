Слишком большой прирост за последний месяц говорит о высоком риске

80% прироста сделано за 6 дней. Это 1.43% от общего срока жизни сигнала 419 дней.

80% трейдов совершено за 16 дней. Это 3.82% от общего срока жизни сигнала 419 дней.