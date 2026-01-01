СигналыРазделы
404

К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных

Возможно, запрашиваемый вами сигнал был удален. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:

Daily Gold Sniper
Прирост
738%
Подписчики
33
Недели
50
Трейды
155
Прибыльные
95%
Профит фактор
2.16
Макс. просадка
34%
MagicGW audcad L
Прирост
1 821%
Подписчики
143
Недели
56
Трейды
1680
Прибыльные
79%
Профит фактор
5.99
Макс. просадка
33%
TriumphCFD
Прирост
1 275%
Подписчики
7
Недели
34
Трейды
487
Прибыльные
74%
Профит фактор
3.43
Макс. просадка
11%
Deux ex machina
Прирост
5 278%
Подписчики
3
Недели
244
Трейды
1493
Прибыльные
75%
Профит фактор
1.86
Макс. просадка
26%
SwissBot Gold Guardian
Прирост
1 790%
Подписчики
3
Недели
163
Трейды
652
Прибыльные
78%
Профит фактор
3.16
Макс. просадка
38%
BreakThrustPro V2
Прирост
209%
Подписчики
17
Недели
65
Трейды
579
Прибыльные
57%
Профит фактор
1.42
Макс. просадка
22%
NoPain MT5
Прирост
1 665%
Подписчики
75
Недели
219
Трейды
5553
Прибыльные
63%
Профит фактор
1.68
Макс. просадка
21%
MSC Gold Invest Pro
Прирост
560%
Подписчики
22
Недели
135
Трейды
1259
Прибыльные
78%
Профит фактор
1.64
Макс. просадка
26%
OnlyUJ
Прирост
294%
Подписчики
21
Недели
78
Трейды
465
Прибыльные
48%
Профит фактор
1.41
Макс. просадка
17%
Golden Nuggets
Прирост
1 050%
Подписчики
98
Недели
35
Трейды
750
Прибыльные
79%
Профит фактор
3.83
Макс. просадка
21%

Не нашли ничего подходящего?
Выберите и подпишитесь
на один из 2385 доступных сигналов
для MetaTrader 5

При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.