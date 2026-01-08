- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
6 (50.00%)
Убыточных трейдов:
6 (50.00%)
Лучший трейд:
15.94 USD
Худший трейд:
-0.93 USD
Общая прибыль:
22.60 USD (10 915 pips)
Общий убыток:
-2.49 USD (19 360 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (16.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
83.67%
Макс. загрузка депозита:
18.19%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
15.96
Длинных трейдов:
8 (66.67%)
Коротких трейдов:
4 (33.33%)
Профит фактор:
9.08
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
3.77 USD
Средний убыток:
-0.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.93 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.26 USD
Максимальная:
1.26 USD (25.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.20% (1.26 USD)
По эквити:
2.15% (0.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|8
|USOILm
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|-1
|USOILm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|-11K
|USOILm
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.94 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.70 USD
Макс. убыток в серии: -0.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
402%
0
0
USD
USD
25
USD
USD
1
0%
12
50%
84%
9.07
1.68
USD
USD
25%
1:200