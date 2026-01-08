СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MADANI FOREX TRADER
Mohammed Madani

MADANI FOREX TRADER

Mohammed Madani
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 402%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
6 (50.00%)
Убыточных трейдов:
6 (50.00%)
Лучший трейд:
15.94 USD
Худший трейд:
-0.93 USD
Общая прибыль:
22.60 USD (10 915 pips)
Общий убыток:
-2.49 USD (19 360 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (16.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
83.67%
Макс. загрузка депозита:
18.19%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
15.96
Длинных трейдов:
8 (66.67%)
Коротких трейдов:
4 (33.33%)
Профит фактор:
9.08
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
3.77 USD
Средний убыток:
-0.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.93 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.26 USD
Максимальная:
1.26 USD (25.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.20% (1.26 USD)
По эквити:
2.15% (0.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 8
USOILm 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm -1
USOILm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm -11K
USOILm 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.94 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.70 USD
Макс. убыток в серии: -0.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

welcome
Нет отзывов
2026.01.08 19:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 17:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 17:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MADANI FOREX TRADER
30 USD в месяц
402%
0
0
USD
25
USD
1
0%
12
50%
84%
9.07
1.68
USD
25%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.