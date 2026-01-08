- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
14 (66.66%)
Убыточных трейдов:
7 (33.33%)
Лучший трейд:
111 650.00 USD
Худший трейд:
-65 148.60 USD
Общая прибыль:
441 929.58 USD (60 043 pips)
Общий убыток:
-157 577.46 USD (31 947 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (265 575.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
265 575.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
2.91%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.36
Длинных трейдов:
12 (57.14%)
Коротких трейдов:
9 (42.86%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
13 540.58 USD
Средняя прибыль:
31 566.40 USD
Средний убыток:
-22 511.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-51 748.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-65 148.60 USD (1)
Прирост в месяц:
51.65%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22 841.60 USD
Максимальная:
65 148.60 USD (19.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.57% (17 881.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|284K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|28K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +111 650.00 USD
Худший трейд: -65 149 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +265 575.00 USD
Макс. убыток в серии: -51 748.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Money Management come first then use both Indicator and Price Action for Enter/Exit, not too overtrade, use some home brew EA, win rate above 60%
Нет отзывов