Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
25 (83.33%)
Убыточных трейдов:
5 (16.67%)
Лучший трейд:
9.88 USD
Худший трейд:
-31.98 USD
Общая прибыль:
68.52 USD (448 724 pips)
Общий убыток:
-63.22 USD (2 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (19.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.29 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
92.27%
Макс. загрузка депозита:
87.96%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
16 (53.33%)
Коротких трейдов:
14 (46.67%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-12.64 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-22.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.98 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.93 USD
Максимальная:
38.47 USD (29.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.23% (38.47 USD)
По эквити:
16.64% (17.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.88 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.17 USD
Макс. убыток в серии: -22.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Hallo
Нет отзывов
