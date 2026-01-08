- Прирост
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
23.80 USD
Худший трейд:
-57.80 USD
Общая прибыль:
43.40 USD (434 pips)
Общий убыток:
-58.70 USD (578 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (23.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.80 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
24.57%
Макс. загрузка депозита:
9.07%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-5.10 USD
Средняя прибыль:
21.70 USD
Средний убыток:
-58.70 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-57.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.80 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.90 USD
Максимальная:
58.40 USD (5.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.68% (58.10 USD)
По эквити:
4.39% (44.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.n
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.n
|-144
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +23.80 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23.80 USD
Макс. убыток в серии: -57.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
1
0%
3
66%
25%
0.73
-5.10
USD
USD
6%
1:500