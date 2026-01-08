СигналыРазделы
Hua Jun Liu

Safe return

Hua Jun Liu
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 4%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.83 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
7.81 USD (798 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (7.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.81 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
16.04
Торговая активность:
3.39%
Макс. загрузка депозита:
8.83%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (33.33%)
Коротких трейдов:
2 (66.67%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.60 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.56% (3.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDzero 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDzero 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDzero 798
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.83 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +7.81 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 13:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 13:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Safe return
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
214
USD
1
0%
3
100%
3%
n/a
2.60
USD
2%
1:500
