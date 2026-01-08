- Прирост
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
4 (57.14%)
Убыточных трейдов:
3 (42.86%)
Лучший трейд:
201 808.85 IDR
Худший трейд:
-99 412.71 IDR
Общая прибыль:
605 290.81 IDR (36 037 pips)
Общий убыток:
-294 073.17 IDR (17 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (401 301.42 IDR)
Макс. прибыль в серии:
401 301.42 IDR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
16.50%
Макс. загрузка депозита:
15.35%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
3 (42.86%)
Коротких трейдов:
4 (57.14%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
44 459.66 IDR
Средняя прибыль:
151 322.70 IDR
Средний убыток:
-98 024.39 IDR
Макс. серия проигрышей:
2 (-194 660.46 IDR)
Макс. убыток в серии:
-194 660.46 IDR (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
194 660.46 IDR (16.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.17% (194 660.46 IDR)
По эквити:
4.62% (65 150.15 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|7
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|31
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|19K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +201 808.85 IDR
Худший трейд: -99 413 IDR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +401 301.42 IDR
Макс. убыток в серии: -194 660.46 IDR
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
1M
IDR
IDR
1
0%
7
57%
16%
2.05
44 459.66
IDR
IDR
16%
1:500