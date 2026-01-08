СигналыРазделы
Diki Sahbana

Rocks D Xebec

Diki Sahbana
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 31%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
4 (57.14%)
Убыточных трейдов:
3 (42.86%)
Лучший трейд:
201 808.85 IDR
Худший трейд:
-99 412.71 IDR
Общая прибыль:
605 290.81 IDR (36 037 pips)
Общий убыток:
-294 073.17 IDR (17 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (401 301.42 IDR)
Макс. прибыль в серии:
401 301.42 IDR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
16.50%
Макс. загрузка депозита:
15.35%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
3 (42.86%)
Коротких трейдов:
4 (57.14%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
44 459.66 IDR
Средняя прибыль:
151 322.70 IDR
Средний убыток:
-98 024.39 IDR
Макс. серия проигрышей:
2 (-194 660.46 IDR)
Макс. убыток в серии:
-194 660.46 IDR (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
194 660.46 IDR (16.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.17% (194 660.46 IDR)
По эквити:
4.62% (65 150.15 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 31
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +201 808.85 IDR
Худший трейд: -99 413 IDR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +401 301.42 IDR
Макс. убыток в серии: -194 660.46 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.08 14:21
Share of trading days is too low
2026.01.08 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 13:21
Share of trading days is too low
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 09:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 09:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 09:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rocks D Xebec
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
1M
IDR
1
0%
7
57%
16%
2.05
44 459.66
IDR
16%
1:500
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

