Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.06 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
7.58 USD (7 588 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (7.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.58 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
3.60
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (33.33%)
Коротких трейдов:
2 (66.67%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.53 USD
Средняя прибыль:
2.53 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
7.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|7.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +3.06 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +7.58 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Amaterasu Gold Scalping-Exness Social
Нет отзывов