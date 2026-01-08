СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Amaterasu Gold
Lo Thi Mai Loan

Amaterasu Gold

Lo Thi Mai Loan
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 8%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.06 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
7.58 USD (7 588 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (7.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.58 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
3.60
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (33.33%)
Коротких трейдов:
2 (66.67%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.53 USD
Средняя прибыль:
2.53 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
7.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 7.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.06 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +7.58 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Amaterasu Gold Scalping-Exness Social
Нет отзывов
2026.01.08 08:08
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.08 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика