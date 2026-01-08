СигналыРазделы
John Robert Macapagal

GoldKiller

John Robert Macapagal
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -94%
MacroMarketsSolutions-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
33 (67.34%)
Убыточных трейдов:
16 (32.65%)
Лучший трейд:
11 540.00 USD
Худший трейд:
-9 720.00 USD
Общая прибыль:
34 344.50 USD (6 330 pips)
Общий убыток:
-48 444.86 USD (8 724 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (19 428.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 428.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
96.35%
Макс. загрузка депозита:
87.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
19 (38.78%)
Коротких трейдов:
30 (61.22%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-287.76 USD
Средняя прибыль:
1 040.74 USD
Средний убыток:
-3 027.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25 170.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 170.00 USD (3)
Прирост в месяц:
-94.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 108.86 USD
Максимальная:
36 279.86 USD (97.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.60% (36 279.86 USD)
По эквити:
32.43% (4 890.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. -14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 540.00 USD
Худший трейд: -9 720 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19 428.00 USD
Макс. убыток в серии: -25 170.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MacroMarketsSolutions-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


🔹 What We Offer:

  • Expert buy/sell signals with entry, stop-loss, and take-profit levels

  • Real-time market analysis for gold trends

  • Risk management tips to protect your capital

  • Alerts for major market events affecting gold prices

🔹 Why Join Us:

  • Signals are clear, concise, and actionable

  • Perfect for both beginners and experienced traders

  • Grow your trading knowledge while maximizing profits

  • Community of like-minded traders sharing insights

📈 Trade smarter. Trade gold. Join now and never miss a profitable opportunity!


Нет отзывов
2026.01.09 13:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 13:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 13:37
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
