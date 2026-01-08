СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Active Traders Bot
Arsalan Ahmed

Active Traders Bot

Arsalan Ahmed
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 41%
Exness-Real38
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
686
Прибыльных трейдов:
558 (81.34%)
Убыточных трейдов:
128 (18.66%)
Лучший трейд:
28.22 USD
Худший трейд:
-30.05 USD
Общая прибыль:
459.19 USD (329 830 pips)
Общий убыток:
-244.96 USD (230 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (8.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.18 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
8.00%
Макс. загрузка депозита:
7.30%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
409
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
7.13
Длинных трейдов:
354 (51.60%)
Коротких трейдов:
332 (48.40%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.05 USD (1)
Прирост в месяц:
41.28%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.40 USD
Максимальная:
30.05 USD (5.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.64% (30.05 USD)
По эквити:
1.39% (10.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 686
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 214
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 100K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.22 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.87 USD
Макс. убыток в серии: -29.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Grow with Active Traders Premium Bot Trading 
Нет отзывов
2026.01.08 05:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 05:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.