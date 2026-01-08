- Прирост
Всего трейдов:
686
Прибыльных трейдов:
558 (81.34%)
Убыточных трейдов:
128 (18.66%)
Лучший трейд:
28.22 USD
Худший трейд:
-30.05 USD
Общая прибыль:
459.19 USD (329 830 pips)
Общий убыток:
-244.96 USD (230 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (8.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.18 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
8.00%
Макс. загрузка депозита:
7.30%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
409
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
7.13
Длинных трейдов:
354 (51.60%)
Коротких трейдов:
332 (48.40%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.05 USD (1)
Прирост в месяц:
41.28%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.40 USD
Максимальная:
30.05 USD (5.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.64% (30.05 USD)
По эквити:
1.39% (10.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|686
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|214
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|100K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +28.22 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.87 USD
Макс. убыток в серии: -29.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Grow with Active Traders Premium Bot Trading
Нет отзывов
