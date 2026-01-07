- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
6 (31.57%)
Убыточных трейдов:
13 (68.42%)
Лучший трейд:
77.88 ZAR
Худший трейд:
-43.31 ZAR
Общая прибыль:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Общий убыток:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (96.80 ZAR)
Макс. прибыль в серии:
96.80 ZAR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
14.62%
Макс. загрузка депозита:
38.91%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
15 (78.95%)
Коротких трейдов:
4 (21.05%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-2.78 ZAR
Средняя прибыль:
36.09 ZAR
Средний убыток:
-20.72 ZAR
Макс. серия проигрышей:
9 (-191.77 ZAR)
Макс. убыток в серии:
-191.77 ZAR (9)
Прирост в месяц:
-99.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.77 ZAR
Максимальная:
210.52 ZAR (99.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.88% (210.52 ZAR)
По эквити:
12.52% (30.96 ZAR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|US100Cash
|7
|US500Cash
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-9
|US100Cash
|8
|US500Cash
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-22K
|US100Cash
|4.9K
|US500Cash
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.88 ZAR
Худший трейд: -43 ZAR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +96.80 ZAR
Макс. убыток в серии: -191.77 ZAR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
-100%
0
0
USD
USD
247
ZAR
ZAR
3
0%
19
31%
15%
0.80
-2.78
ZAR
ZAR
100%
1:500