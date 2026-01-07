СигналыРазделы
Nhlanganiso Dladla

ThePursuit

Nhlanganiso Dladla
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 -100%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
6 (31.57%)
Убыточных трейдов:
13 (68.42%)
Лучший трейд:
77.88 ZAR
Худший трейд:
-43.31 ZAR
Общая прибыль:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Общий убыток:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (96.80 ZAR)
Макс. прибыль в серии:
96.80 ZAR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
14.62%
Макс. загрузка депозита:
38.91%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
15 (78.95%)
Коротких трейдов:
4 (21.05%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-2.78 ZAR
Средняя прибыль:
36.09 ZAR
Средний убыток:
-20.72 ZAR
Макс. серия проигрышей:
9 (-191.77 ZAR)
Макс. убыток в серии:
-191.77 ZAR (9)
Прирост в месяц:
-99.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.77 ZAR
Максимальная:
210.52 ZAR (99.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.88% (210.52 ZAR)
По эквити:
12.52% (30.96 ZAR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 8
US100Cash 7
US500Cash 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -9
US100Cash 8
US500Cash -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -22K
US100Cash 4.9K
US500Cash -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.88 ZAR
Худший трейд: -43 ZAR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +96.80 ZAR
Макс. убыток в серии: -191.77 ZAR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.08 05:05
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
