- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
74 (55.63%)
Убыточных трейдов:
59 (44.36%)
Лучший трейд:
2.52 USD
Худший трейд:
-4.04 USD
Общая прибыль:
44.48 USD (4 507 pips)
Общий убыток:
-69.09 USD (5 991 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (3.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.35 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
-0.98
Длинных трейдов:
89 (66.92%)
Коротких трейдов:
44 (33.08%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
0.60 USD
Средний убыток:
-1.17 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-5.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.99 USD (2)
Прирост в месяц:
-21.95%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.61 USD
Максимальная:
25.07 USD (33.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|122
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-11
|GBPJPY
|-12
|NZDUSD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-466
|GBPJPY
|-806
|NZDUSD
|-212
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.52 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3.41 USD
Макс. убыток в серии: -5.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.40 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
Alpari-MT5
|2.83 × 29
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|4.57 × 67
|
VantageInternational-Live 8
|4.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|5.44 × 27
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|5.58 × 155
|
XMGlobal-MT5 2
|6.91 × 22
|
ClonTrader-Live
|6.96 × 26
|
OctaFX-Real2
|7.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live
|7.60 × 67
|
STARTRADERFinancial-Live
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.00 × 1
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.50 × 2
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
еще 3...
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
