Pavithran T

Trade Ecosystem

Pavithran T
0 отзывов
199 недель
0 / 0 USD
прирост с 2022 934%
Aixauea-Trade
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
471
Прибыльных трейдов:
334 (70.91%)
Убыточных трейдов:
137 (29.09%)
Лучший трейд:
5 318.50 USD
Худший трейд:
-299.00 USD
Общая прибыль:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Общий убыток:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (4 562.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 557.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
49 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
33.48
Длинных трейдов:
316 (67.09%)
Коротких трейдов:
155 (32.91%)
Профит фактор:
7.74
Мат. ожидание:
79.47 USD
Средняя прибыль:
128.69 USD
Средний убыток:
-40.54 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-31.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-759.00 USD (5)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.23 USD
Максимальная:
1 118.10 USD (2.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.51% (1 117.60 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 326
BRNUSD 29
EURUSD 22
GBPUSD 19
USDJPY 17
USDCAD 9
GBPAUD 8
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDUSD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 32K
BRNUSD 1.9K
EURUSD 202
GBPUSD 662
USDJPY 578
USDCAD 378
GBPAUD 234
GBPJPY 116
EURGBP 351
USDCHF 11
AUDUSD 339
EURAUD 385
GBPCAD 40
EURCAD 11
NZDUSD -14
GBPNZD 14
AUDNZD -122
EURJPY 23
GBPCHF 62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18M
BRNUSD 28M
EURUSD 50K
GBPUSD 93K
USDJPY -66K
USDCAD -7.8K
GBPAUD 105K
GBPJPY 264K
EURGBP 11K
USDCHF -28K
AUDUSD 12K
EURAUD 59K
GBPCAD 32K
EURCAD 544
NZDUSD -3.8K
GBPNZD 41K
AUDNZD -8.9K
EURJPY 15K
GBPCHF 5.1K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 318.50 USD
Худший трейд: -299 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 562.30 USD
Макс. убыток в серии: -31.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Aixauea-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.07 15:53
Trading operations on the account were performed for only 211 days. This comprises 15.21% of days out of the 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 69 days. This comprises 4.97% of days out of 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
