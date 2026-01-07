- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
33 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
11.79 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
143.75 USD (14 117 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
33 (143.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
143.75 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
1.54
Торговая активность:
85.08%
Макс. загрузка депозита:
13.36%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
14 (42.42%)
Коротких трейдов:
19 (57.58%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.36 USD
Средняя прибыль:
4.36 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
71.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
23.56% (76.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
344
USD
USD
1
0%
33
100%
85%
n/a
4.36
USD
USD
24%
1:400