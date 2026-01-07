- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
9 (81.81%)
Убыточных трейдов:
2 (18.18%)
Лучший трейд:
57.64 USD
Худший трейд:
-35.22 USD
Общая прибыль:
146.62 USD (12 015 pips)
Общий убыток:
-41.55 USD (12 195 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (88.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.03 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
5 (45.45%)
Коротких трейдов:
6 (54.55%)
Профит фактор:
3.53
Мат. ожидание:
9.55 USD
Средняя прибыль:
16.29 USD
Средний убыток:
-20.78 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-35.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.22 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.38 USD
Максимальная:
35.22 USD (13.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.64 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +88.03 USD
Макс. убыток в серии: -35.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Don't copy.
Нет отзывов