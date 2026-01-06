- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
3 (17.64%)
Убыточных трейдов:
14 (82.35%)
Лучший трейд:
24.97 USD
Худший трейд:
-3.54 USD
Общая прибыль:
26.20 USD (26 196 pips)
Общий убыток:
-24.74 USD (24 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.97 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
74.26%
Макс. загрузка депозита:
75.61%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
17 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
8.73 USD
Средний убыток:
-1.77 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-23.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.59 USD (8)
Прирост в месяц:
1.46%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.69 USD
Максимальная:
23.59 USD (18.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.86% (23.59 USD)
По эквити:
20.46% (22.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.97 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1.23 USD
Макс. убыток в серии: -23.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
