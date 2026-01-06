СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TCEXAU
hao hu

TCEXAU

hao hu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
3 (17.64%)
Убыточных трейдов:
14 (82.35%)
Лучший трейд:
24.97 USD
Худший трейд:
-3.54 USD
Общая прибыль:
26.20 USD (26 196 pips)
Общий убыток:
-24.74 USD (24 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.97 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
74.26%
Макс. загрузка депозита:
75.61%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
17 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
8.73 USD
Средний убыток:
-1.77 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-23.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.59 USD (8)
Прирост в месяц:
1.46%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.69 USD
Максимальная:
23.59 USD (18.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.86% (23.59 USD)
По эквити:
20.46% (22.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.97 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1.23 USD
Макс. убыток в серии: -23.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.06 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
