Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
4 (80.00%)
Убыточных трейдов:
1 (20.00%)
Лучший трейд:
3.14 USD
Худший трейд:
-0.64 USD
Общая прибыль:
6.21 USD (4 385 pips)
Общий убыток:
-0.64 USD (319 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (5.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.70 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
6.50%
Макс. загрузка депозита:
42.37%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
8.70
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
9.70
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
1.55 USD
Средний убыток:
-0.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.64 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 USD
Максимальная:
0.64 USD (1.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.27% (0.64 USD)
По эквити:
6.99% (3.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +3.14 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.70 USD
Макс. убыток в серии: -0.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
