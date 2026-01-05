- Прирост
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
88 823.69 GBP
Худший трейд:
0.00 GBP
Общая прибыль:
88 823.69 GBP (12 344 pips)
Общий убыток:
0.00 GBP
Макс. серия выигрышей:
1 (88 823.69 GBP)
Макс. прибыль в серии:
88 823.69 GBP (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.46%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
88 823.69 GBP
Средняя прибыль:
88 823.69 GBP
Средний убыток:
0.00 GBP
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 GBP)
Макс. убыток в серии:
0.00 GBP (0)
Прирост в месяц:
8.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
0.00 GBP (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
0.15% (1 580.06 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD!
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD!
|115K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD!
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BullWaves-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
