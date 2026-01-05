- Прирост
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
15 (35.71%)
Убыточных трейдов:
27 (64.29%)
Лучший трейд:
13.84 USD
Худший трейд:
-226.06 USD
Общая прибыль:
139.27 USD (5 760 pips)
Общий убыток:
-665.89 USD (8 165 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (19.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.76 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
21 (50.00%)
Коротких трейдов:
21 (50.00%)
Профит фактор:
0.21
Мат. ожидание:
-12.54 USD
Средняя прибыль:
9.28 USD
Средний убыток:
-24.66 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-442.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-442.36 USD (5)
Прирост в месяц:
-5.27%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
529.02 USD
Максимальная:
529.02 USD (5.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|US500.cash
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-527
|US500.cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|US500.cash
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.84 USD
Худший трейд: -226 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +19.76 USD
Макс. убыток в серии: -442.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Key characteristics:
-
Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices
-
Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution
-
Risk per trade: Low to moderate
-
Stop Loss & Take Profit: Always used
-
Drawdown control: Strict rules applied
-
Trading style: Intraday / Short-term swings
-
No martingale, no grid, no averaging down
The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.
