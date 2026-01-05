СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BitGame
Galin Vasilev

BitGame

Galin Vasilev
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
15 (35.71%)
Убыточных трейдов:
27 (64.29%)
Лучший трейд:
13.84 USD
Худший трейд:
-226.06 USD
Общая прибыль:
139.27 USD (5 760 pips)
Общий убыток:
-665.89 USD (8 165 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (19.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.76 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
21 (50.00%)
Коротких трейдов:
21 (50.00%)
Профит фактор:
0.21
Мат. ожидание:
-12.54 USD
Средняя прибыль:
9.28 USD
Средний убыток:
-24.66 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-442.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-442.36 USD (5)
Прирост в месяц:
-5.27%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
529.02 USD
Максимальная:
529.02 USD (5.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 41
US500.cash 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -527
US500.cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.4K
US500.cash 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.84 USD
Худший трейд: -226 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +19.76 USD
Макс. убыток в серии: -442.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Key characteristics:

  • Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices

  • Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution

  • Risk per trade: Low to moderate 

  • Stop Loss & Take Profit: Always used

  • Drawdown control: Strict rules applied

  • Trading style: Intraday / Short-term swings

  • No martingale, no grid, no averaging down

The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.


Нет отзывов
2026.01.05 22:11
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика