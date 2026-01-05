- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
14 (87.50%)
Убыточных трейдов:
2 (12.50%)
Лучший трейд:
28.00 USD
Худший трейд:
-5.81 USD
Общая прибыль:
162.12 USD (6 700 pips)
Общий убыток:
-9.70 USD (970 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (95.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.23 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
1.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.23%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
26.23
Длинных трейдов:
16 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
16.71
Мат. ожидание:
9.53 USD
Средняя прибыль:
11.58 USD
Средний убыток:
-4.85 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.81 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.81 USD (4.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.78% (6.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sm
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sm
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +95.23 USD
Макс. убыток в серии: -5.81 USD
