Ananda Putra

Liaww

Ananda Putra
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -41%
HFMarketsGlobal-Live5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
6 (60.00%)
Убыточных трейдов:
4 (40.00%)
Лучший трейд:
877 774.43 IDR
Худший трейд:
-948 076.73 IDR
Общая прибыль:
1 318 510.65 IDR (2 448 pips)
Общий убыток:
-2 553 046.41 IDR (1 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (1 125 673.73 IDR)
Макс. прибыль в серии:
1 125 673.73 IDR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
24.95%
Макс. загрузка депозита:
91.09%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
7 (70.00%)
Коротких трейдов:
3 (30.00%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-123 453.58 IDR
Средняя прибыль:
219 751.78 IDR
Средний убыток:
-638 261.60 IDR
Макс. серия проигрышей:
2 (-849 687.65 IDR)
Макс. убыток в серии:
-948 076.73 IDR (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 234 535.76 IDR
Максимальная:
1 379 532.76 IDR (43.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.40% (1 364 862.76 IDR)
По эквити:
0.72% (16 069.74 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb -123
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 1.3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +877 774.43 IDR
Худший трейд: -948 077 IDR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 125 673.73 IDR
Макс. убыток в серии: -849 687.65 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 13:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.