- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
6 (60.00%)
Убыточных трейдов:
4 (40.00%)
Лучший трейд:
877 774.43 IDR
Худший трейд:
-948 076.73 IDR
Общая прибыль:
1 318 510.65 IDR (2 448 pips)
Общий убыток:
-2 553 046.41 IDR (1 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (1 125 673.73 IDR)
Макс. прибыль в серии:
1 125 673.73 IDR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
24.95%
Макс. загрузка депозита:
91.09%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
7 (70.00%)
Коротких трейдов:
3 (30.00%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-123 453.58 IDR
Средняя прибыль:
219 751.78 IDR
Средний убыток:
-638 261.60 IDR
Макс. серия проигрышей:
2 (-849 687.65 IDR)
Макс. убыток в серии:
-948 076.73 IDR (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 234 535.76 IDR
Максимальная:
1 379 532.76 IDR (43.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.40% (1 364 862.76 IDR)
По эквити:
0.72% (16 069.74 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|-123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-41%
0
0
USD
USD
1.6M
IDR
IDR
1
0%
10
60%
25%
0.51
-123 453.58
IDR
IDR
43%
1:400