- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
0.72 USD
Худший трейд:
-7.02 USD
Общая прибыль:
3.02 USD (180 pips)
Общий убыток:
-7.02 USD (227 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (3.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.02 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
145.45%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-0.50 USD
Средняя прибыль:
0.43 USD
Средний убыток:
-7.02 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.02 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.00 USD
Максимальная:
7.02 USD (66.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.73% (7.02 USD)
По эквити:
53.61% (5.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-47
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.72 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.02 USD
Макс. убыток в серии: -7.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-53%
0
0
USD
USD
4
USD
USD
1
0%
8
87%
100%
0.43
-0.50
USD
USD
67%
1:500