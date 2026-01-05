СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Follow 1
Ade Triani Mujiya Sari

Follow 1

Ade Triani Mujiya Sari
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -52%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
6 (85.71%)
Убыточных трейдов:
1 (14.29%)
Лучший трейд:
0.81 USD
Худший трейд:
-7.26 USD
Общая прибыль:
3.51 USD (172 pips)
Общий убыток:
-7.26 USD (235 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.51 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
170.16%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
7 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-0.54 USD
Средняя прибыль:
0.59 USD
Средний убыток:
-7.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.26 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.75 USD
Максимальная:
7.26 USD (67.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.35% (7.26 USD)
По эквити:
52.60% (5.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -63
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.81 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.51 USD
Макс. убыток в серии: -7.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Follow 1
30 USD в месяц
-52%
0
0
USD
4
USD
1
0%
7
85%
100%
0.48
-0.54
USD
67%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.