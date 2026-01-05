- Прирост
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
6 (85.71%)
Убыточных трейдов:
1 (14.29%)
Лучший трейд:
0.81 USD
Худший трейд:
-7.26 USD
Общая прибыль:
3.51 USD (172 pips)
Общий убыток:
-7.26 USD (235 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.51 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
170.16%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
7 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-0.54 USD
Средняя прибыль:
0.59 USD
Средний убыток:
-7.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.26 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.75 USD
Максимальная:
7.26 USD (67.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.35% (7.26 USD)
По эквити:
52.60% (5.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-63
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Лучший трейд: +0.81 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.51 USD
Макс. убыток в серии: -7.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-52%
0
0
USD
USD
4
USD
USD
1
0%
7
85%
100%
0.48
-0.54
USD
USD
67%
1:500