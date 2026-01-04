- Прирост
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
73 (87.95%)
Убыточных трейдов:
10 (12.05%)
Лучший трейд:
23.60 UST
Худший трейд:
-5.40 UST
Общая прибыль:
365.92 UST (6 859 pips)
Общий убыток:
-64.29 UST (234 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (65.39 UST)
Макс. прибыль в серии:
82.26 UST (14)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
22.78
Длинных трейдов:
57 (68.67%)
Коротких трейдов:
26 (31.33%)
Профит фактор:
5.69
Мат. ожидание:
3.63 UST
Средняя прибыль:
5.01 UST
Средний убыток:
-6.43 UST
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.45 UST)
Макс. убыток в серии:
-5.40 UST (1)
Прирост в месяц:
4.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
13.24 UST (4.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 UST)
По эквити:
0.00% (0.00 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|68
|EURUSD+
|13
|XAUUSD+
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|269
|EURUSD+
|25
|XAUUSD+
|2
|NAS100
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|451
|XAUUSD+
|186
|NAS100
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +23.60 UST
Худший трейд: -5 UST
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +65.39 UST
Макс. убыток в серии: -0.45 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Нет отзывов