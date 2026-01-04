СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / IBX
Ihor Bortniak

IBX

Ihor Bortniak
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
73 (87.95%)
Убыточных трейдов:
10 (12.05%)
Лучший трейд:
23.60 UST
Худший трейд:
-5.40 UST
Общая прибыль:
365.92 UST (6 859 pips)
Общий убыток:
-64.29 UST (234 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (65.39 UST)
Макс. прибыль в серии:
82.26 UST (14)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
22.78
Длинных трейдов:
57 (68.67%)
Коротких трейдов:
26 (31.33%)
Профит фактор:
5.69
Мат. ожидание:
3.63 UST
Средняя прибыль:
5.01 UST
Средний убыток:
-6.43 UST
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.45 UST)
Макс. убыток в серии:
-5.40 UST (1)
Прирост в месяц:
4.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
13.24 UST (4.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 UST)
По эквити:
0.00% (0.00 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.60 UST
Худший трейд: -5 UST
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +65.39 UST
Макс. убыток в серии: -0.45 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.04 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика