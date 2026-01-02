- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
21.16 USD
Худший трейд:
-7.74 USD
Общая прибыль:
90.03 USD (52 177 pips)
Общий убыток:
-7.74 USD (7 739 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (88.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.02 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
10.63
Длинных трейдов:
5 (50.00%)
Коротких трейдов:
5 (50.00%)
Профит фактор:
11.63
Мат. ожидание:
8.23 USD
Средняя прибыль:
10.00 USD
Средний убыток:
-7.74 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.74 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.74 USD (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|82
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
