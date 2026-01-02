СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Forex E3
Meng Sheng

Forex E3

Meng Sheng
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
21.16 USD
Худший трейд:
-7.74 USD
Общая прибыль:
90.03 USD (52 177 pips)
Общий убыток:
-7.74 USD (7 739 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (88.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.02 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
10.63
Длинных трейдов:
5 (50.00%)
Коротких трейдов:
5 (50.00%)
Профит фактор:
11.63
Мат. ожидание:
8.23 USD
Средняя прибыль:
10.00 USD
Средний убыток:
-7.74 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.74 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.74 USD (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 82
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 44K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.16 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +88.02 USD
Макс. убыток в серии: -7.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 23:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
