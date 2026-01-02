СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Kagami XBN 01
Muhammad Aqil

Kagami XBN 01

Muhammad Aqil
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
FBS-Real
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
4 (40.00%)
Убыточных трейдов:
6 (60.00%)
Лучший трейд:
60.00 USD
Худший трейд:
-60.18 USD
Общая прибыль:
158.32 USD (5 743 pips)
Общий убыток:
-239.35 USD (10 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (130.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.38 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
66.26%
Макс. загрузка депозита:
6.79%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
4 (40.00%)
Коротких трейдов:
6 (60.00%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-8.10 USD
Средняя прибыль:
39.58 USD
Средний убыток:
-39.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-162.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.77 USD (4)
Прирост в месяц:
-8.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.03 USD
Максимальная:
211.41 USD (18.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.70% (211.41 USD)
По эквити:
18.57% (209.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -81
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.00 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +130.38 USD
Макс. убыток в серии: -162.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
еще 161...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 22:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 22:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 22:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kagami XBN 01
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
919
USD
1
0%
10
40%
66%
0.66
-8.10
USD
19%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.