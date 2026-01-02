- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
4 (40.00%)
Убыточных трейдов:
6 (60.00%)
Лучший трейд:
60.00 USD
Худший трейд:
-60.18 USD
Общая прибыль:
158.32 USD (5 743 pips)
Общий убыток:
-239.35 USD (10 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (130.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.38 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
66.26%
Макс. загрузка депозита:
6.79%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
4 (40.00%)
Коротких трейдов:
6 (60.00%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-8.10 USD
Средняя прибыль:
39.58 USD
Средний убыток:
-39.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-162.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.77 USD (4)
Прирост в месяц:
-8.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.03 USD
Максимальная:
211.41 USD (18.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.70% (211.41 USD)
По эквити:
18.57% (209.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-81
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.00 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +130.38 USD
Макс. убыток в серии: -162.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
