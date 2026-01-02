- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 464
Прибыльных трейдов:
970 (66.25%)
Убыточных трейдов:
494 (33.74%)
Лучший трейд:
110.35 NZD
Худший трейд:
-31.82 NZD
Общая прибыль:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Общий убыток:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (133.65 NZD)
Макс. прибыль в серии:
167.50 NZD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.93%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
322
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.04
Длинных трейдов:
685 (46.79%)
Коротких трейдов:
779 (53.21%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.78 NZD
Средняя прибыль:
3.10 NZD
Средний убыток:
-3.76 NZD
Макс. серия проигрышей:
41 (-165.07 NZD)
Макс. убыток в серии:
-170.58 NZD (18)
Прирост в месяц:
91.61%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.91 NZD
Максимальная:
283.66 NZD (14.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.65% (283.66 NZD)
По эквити:
0.00% (0.00 NZD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|899
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +110.35 NZD
Худший трейд: -32 NZD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +133.65 NZD
Макс. убыток в серии: -165.07 NZD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
Нет отзывов