Dani Kurniawan

DK

Dani Kurniawan
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 148%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 464
Прибыльных трейдов:
970 (66.25%)
Убыточных трейдов:
494 (33.74%)
Лучший трейд:
110.35 NZD
Худший трейд:
-31.82 NZD
Общая прибыль:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Общий убыток:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (133.65 NZD)
Макс. прибыль в серии:
167.50 NZD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.93%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
322
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.04
Длинных трейдов:
685 (46.79%)
Коротких трейдов:
779 (53.21%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.78 NZD
Средняя прибыль:
3.10 NZD
Средний убыток:
-3.76 NZD
Макс. серия проигрышей:
41 (-165.07 NZD)
Макс. убыток в серии:
-170.58 NZD (18)
Прирост в месяц:
91.61%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.91 NZD
Максимальная:
283.66 NZD (14.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.65% (283.66 NZD)
По эквити:
0.00% (0.00 NZD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1464
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 899
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 56K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.35 NZD
Худший трейд: -32 NZD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +133.65 NZD
Макс. убыток в серии: -165.07 NZD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
