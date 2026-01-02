- Прирост
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
23 (54.76%)
Убыточных трейдов:
19 (45.24%)
Лучший трейд:
212.00 USD
Худший трейд:
-506.70 USD
Общая прибыль:
1 115.92 USD (16 219 pips)
Общий убыток:
-2 103.84 USD (76 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (460.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.56 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
39.07%
Макс. загрузка депозита:
266.82%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
28 (66.67%)
Коротких трейдов:
14 (33.33%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-23.52 USD
Средняя прибыль:
48.52 USD
Средний убыток:
-110.73 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-416.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-949.20 USD (4)
Прирост в месяц:
-98.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
987.92 USD
Максимальная:
1 313.42 USD (99.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.09% (1 313.42 USD)
По эквити:
69.43% (908.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|38
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|-879
|BTCUSD
|-109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-5.8K
|BTCUSD
|-55K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +212.00 USD
Худший трейд: -507 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +460.56 USD
Макс. убыток в серии: -416.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 20
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 57
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 56
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.66 × 76
Нет отзывов
