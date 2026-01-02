СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / X Apalan 1
Tomy Suprianto

X Apalan 1

Tomy Suprianto
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -99%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
23 (54.76%)
Убыточных трейдов:
19 (45.24%)
Лучший трейд:
212.00 USD
Худший трейд:
-506.70 USD
Общая прибыль:
1 115.92 USD (16 219 pips)
Общий убыток:
-2 103.84 USD (76 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (460.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.56 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
39.07%
Макс. загрузка депозита:
266.82%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
28 (66.67%)
Коротких трейдов:
14 (33.33%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-23.52 USD
Средняя прибыль:
48.52 USD
Средний убыток:
-110.73 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-416.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-949.20 USD (4)
Прирост в месяц:
-98.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
987.92 USD
Максимальная:
1 313.42 USD (99.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.09% (1 313.42 USD)
По эквити:
69.43% (908.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 38
BTCUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD -879
BTCUSD -109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -5.8K
BTCUSD -55K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +212.00 USD
Худший трейд: -507 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +460.56 USD
Макс. убыток в серии: -416.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 20
XMGlobal-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 57
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 56
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.66 × 76
Нет отзывов
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 04:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 12:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 06:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 06:58
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.