- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
27 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.43 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
43.80 USD (4 370 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
27 (43.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.80 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
1.88
Торговая активность:
14.43%
Макс. загрузка депозита:
106.56%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
18 (66.67%)
Коротких трейдов:
9 (33.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.62 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.79% (21.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.43 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +43.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 53
|
OctaFX-Real
|0.40 × 25
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
Swissquote-Server
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
RoboForex-Pro
|8.54 × 140
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|11.18 × 56
|
FBS-Real
|12.75 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
139
USD
USD
1
0%
27
100%
14%
n/a
1.62
USD
USD
16%
1:500