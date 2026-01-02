СигналыРазделы
Shailesh Eknath Palekar

Professional Traders

Shailesh Eknath Palekar
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 46%
OctaFX-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
27 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.43 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
43.80 USD (4 370 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
27 (43.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.80 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
1.88
Торговая активность:
14.43%
Макс. загрузка депозита:
106.56%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
18 (66.67%)
Коротких трейдов:
9 (33.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.62 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.79% (21.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.43 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +43.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForexEU-MetaTrader 5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 53
OctaFX-Real
0.40 × 25
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
Swissquote-Server
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 2
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
Weltrade-Real
7.01 × 97
RoboForex-Pro
8.54 × 140
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
XM.COM-MT5
11.18 × 56
FBS-Real
12.75 × 4
Нет отзывов
2026.01.02 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 07:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Professional Traders
40 USD в месяц
46%
0
0
USD
139
USD
1
0%
27
100%
14%
n/a
1.62
USD
16%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.