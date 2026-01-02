- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
5.16 USD
Худший трейд:
-3.15 USD
Общая прибыль:
16.02 USD (25 854 pips)
Общий убыток:
-4.04 USD (6 754 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (15.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.98 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
3.08
Длинных трейдов:
4 (40.00%)
Коротких трейдов:
6 (60.00%)
Профит фактор:
3.97
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
2.00 USD
Средний убыток:
-2.02 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.79 USD (2)
Прирост в месяц:
23.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.85 USD
Максимальная:
3.89 USD (7.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|XAUUSD+
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|3
|XAUUSD+
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|18K
|XAUUSD+
|988
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +5.16 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.98 USD
Макс. убыток в серии: -3.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
TradeSystem Carrier utilizes context-reading of the financial market based on algorithms that identify the momentum of flow distribution.
