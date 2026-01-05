- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
13 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1 167.50 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
7 587.50 USD (5 570 pips)
Общий убыток:
-175.00 USD
Макс. серия выигрышей:
13 (7 587.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 587.50 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
2.83
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
296.50
Длинных трейдов:
8 (61.54%)
Коротких трейдов:
5 (38.46%)
Профит фактор:
43.36
Мат. ожидание:
583.65 USD
Средняя прибыль:
583.65 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
173.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.00 USD
Максимальная:
25.00 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ls
|7.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ls
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 167.50 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +7 587.50 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
